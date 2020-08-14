Диетолог назвал идеальные продукты для ужина

На ужин лучше всего употреблять в пищу белковые и овощные блюда. Об этом в беседе со «Звездой» рассказал доцент кафедры диетологии и нутрициологии РНИМУ им. Н.И.Пирогова Альфред Богданов. По словам специалиста, соблюдение этого правила поможет избежать проблем, связанных с избыточным весом.

«Наиболее рациональным в фундаментальной классической диетологии считается вариант ужина, в котором присутствуют белковые и овощные блюда. Например, рыба с овощами, мясо с овощами, курица с овощами. Допустимыми считаются молочные продукты, творожные продукты, или, например, яйца, сыр, то есть основные источники белка», - сказал эксперт.

Доцент также посоветовал не есть вечером пищу с высоким содержанием углеводов.

«Считается не очень полезным употребление вечером углеводных блюд, например, картофель, макароны, рис, крупы, хлеб, хлебобулочные изделия, потому что углеводы вечером - это источник труднорастрачиваемой энергии. Когда мы используем гарнир с картофелем или макаронной пастой, то в последующем эти все калории уходят в жировую массу. К этому же относятся и фрукты, многие диетологи не рекомендуют фрукты во второй половине дня, несмотря на всю их полезность. Это связано с высоким содержанием углеводов в них, что может привести к ожирению. Наиболее благоприятный вариант на ужин - это рыба, морепродукты и любые варианты овощей: тушеных, свежих, на пару - в зависимости от вкусовых пристрастий», - резюмировал Альфред Богданов.

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