Путин оценил темпы ввода жилья в России

Российский лидер Владимир Путин заявил, что темпы ввода жилья в стране в связи с коронавирусом снизились на 11%.

«У нас в связи с этим коронавирусом произошло определенное снижение, на 11 с лишним процентов, ввода жилья по стране», - подчеркнул он на встрече с врио главы Архангельской области Александром Цыбульским.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин рассказал об историческом шансе России кардинально решить жилищный вопрос. По словам лидера страны, все, что связано с необоснованным ростом стоимости жилья, должно быть в центре внимания.