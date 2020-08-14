Директор НИЦ Гамалеи назвал главные преимущества российской вакцины от коронавируса

Разработанная министерством обороны России и НИЦ имени Гамалеи вакцина от коронавируса имеет преимущества перед похожими зарубежными разработками. Об этом заявил директор центра Александр Гинцбург.

Он подчеркнул, что отечественная вакцина является двухвекторной, то есть создает более длительный иммунитет, чем иностранные препараты. Гинцбург также вновь заявил, что критика российской вакцины безосновательна и объясняется исключительно жесткой конкуренцией.

«Никто не хочет делиться своим рынком, когда весь рынок фармацевтический на 10 лет вперед поделен до последней ампулы, до последнего флакончика. Когда незваный игрок в виде наших бизнесменов с нашим продуктом выходит, то другие компании несут убытки», - заявил Гинцбург.

О страхе конкуренции накануне заявлял и глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. Также он рассказал, что вакцину первые пациенты получат через две-три недели. Прививать граждан будут добровольно.

В ближайшее время, подчеркнул Мурашко, будут представлены подробные данные о доклинических и клинических испытаниях вакцины.