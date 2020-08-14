Тихановская предложила мэрам городов Белоруссии провести мирные протесты в выходные

Оппонент президента Белоруссии Александра Лукашенко, Светлана Тихановская, записала новое видеообращение, в котором призвала мэров городов страны организовать мирные протесты в ближайшие выходные, 15 и 16 августа.

Также Тихановская выступила за то, чтобы власти остановили насилие и пошли на диалог с гражданами.

«Нам нужно остановить насилие на улицах белорусских городов. Я призываю власть прекратить это и пойти на диалог», - заявила она в обращении, опубликованном в интернете.

Напомним, Тихановская, согласно данным ЦИК, заняла на президентских выборах второе место, набрав 10,09% голосов. При этом более 80% голосов набрал действующий лидер страны Александр Лукашенко.

Ранее в МИД Литвы заявили, что кандидат в лидеры Белоруссии Светлана Тихановская находится в Вильнюсе.