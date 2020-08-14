МИД РФ предложил отменить бесплатную эвакуацию россиян из-за границы

Министерство иностранных дел России предложило пересмотреть закон, согласно которому государство гарантирует безвозмездную помощь по возвращению граждан из-за рубежа. Соответствующий документ опубликован на портале правовых актов.

Сейчас граждан России можно эвакуировать на родину бесплатно лишь в случаях непосредственной угрозы их жизням. Теперь МИД хочет гарантировать возвращение домой всем россиянам, но только при условии возврата расходов в бюджет.

«Помощь фактически будет предоставляться в заявительном порядке, а не только при наличии угрозы жизни», - сообщили в ведомстве.

На возмещение средств гражданам предлагают отвести три месяца, в противном случае деньги взыщут принудительно, говорится в пояснительной записке министерства.

Подобное предложение в МИД РФ объяснили тем, что сейчас сложно объективно оценить, действительно ли ситуация угрожает жизни. После внесения поправок в документ граждане сами будут решать, нужно ли им обращаться за помощью.