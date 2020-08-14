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СМИ: рэпера Картрайта могли отравить перед расчленением

Виктория Ивашечкина
12:40 14.08.2020
Специалисты отметили, что незадолго до трагедии супруга музыканта искала в интернете сильнодействующий препарат.
СМИ: рэпера Картрайта могли отравить перед расчленением
© Фото: Энди Картрайт, VK

СМИ пишут, что судмедэксперты пришли к выводу, что украинский рэпер Энди Картрайт, возможно, был отравлен перед тем, как его расчленила супруга.

Ранее следователи изучили электронные данные и выяснили, что жена музыканта, Марина Кохал, которая подозревается в его убийстве, незадолго до трагических событий искала в интернете сильнодействующий препарат. Его обычно применяют при лечении сахарного диабета, хотя ни у нее, ни у ее родственников диабета нет.

Судмедэксперты подчеркнули, что в результате передозировки этого препарата человек может впасть в гипогликемическую кому. Более того, следы данного препарата в организме сложно обнаружить, так как он быстро расщепляется, пишут «Невские новости».

Напомним, супруга артиста утверждала, что обнаружила мужа скончавшимся от передозировки наркотиков, однако следов запрещенных веществ в его организме так и не нашли.

Расчлененный труп рэпера нашли в квартире в Санкт-Петербурге 29 июля. Марина Кохал рассказала, что он скончался от передозировки наркотиков. При этом она хотела избавиться от тела, чтобы скрыть от поклонников «бесславную» смерть. Позже специалисты не обнаружили в крови Картрайта следов наркотиков.

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