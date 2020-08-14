Убийственная жара: за сутки в реке Кубань погибли тысячи мальков осетровых пород

В Краснодаре в реке Кубань за сутки погибли более 25 тысяч мальков особо ценных осетровых пород. Из-за сильной засухи в местных водоемах сильно упал уровень воды. Об этом сообщил начальник Кубано-Адыгейского отдела рыбоохраны Росрыболовства Аслан Янок.

По словам чиновника, сокращение уровня воды из-за засухи началось и на Адыгейском осетрово-рыбоводном заводе. Чтобы сохранить молодняк особо ценных осетровых пород, было принято решение выпустить мальков в реку Кубань ниже по течению спуска воды из Краснодарского водохранилища.

Сброс воды из водохранилища сократился почти вдвое, что привело к обмелению реки Кубань. Из 130 тысяч мальков погибли 25 700, сообщил Янок. Власти региона в ближайшее время утилизируют всю погибшую рыбу, пишет «Интерфакс».

Засуха негативно повлияла на состояние всей экосистемы реки Кубань, последствия которой будут ощущаться еще несколько лет, сообщили в министерстве природных ресурсов и окружающей среды Краснодарского края.

В Краснодаре больше месяца температура держится выше отметки 30 градусов тепла. В регионе летом практически не было дождей. По прогнозам синоптиков, весь август ожидается жаркая погода.