СМИ: врачи не обнаружили нарушения мозгового кровообращения у Ефремова

Врачи не обнаружили у Михаила Ефремова острого нарушения мозгового кровообращения. О том, что у актера не подтвердился ишемический инсульт, со ссылкой на свои источники сообщил Пятый канал.

По информации собеседника телеканала, артист продолжает проходить лечение в Боткинской больнице. Он, вероятно, пробудет в медучреждении все выходные.

Ранее адвокат Ефремова Эльман Пашаев сообщил, что врачи диагностировали у артиста инсульт. Ефремов был госпитализирован в плохом состоянии во вторник прямо из зала суда.

В связи с состоянием актера, устроившего в Москве смертельное ДТП, слушания по данному делу были перенесены на 18 августа. Будет ли на них присутствовать Ефремов, пока не известно.