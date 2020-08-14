СМИ: врачи не обнаружили нарушения мозгового кровообращения у Ефремова
Артист продолжает проходить лечение в Боткинской больнице. Он, вероятно, пробудет в медучреждении все выходные.
© Фото: Максим Блинов, РИА Новости
Врачи не обнаружили у Михаила Ефремова острого нарушения мозгового кровообращения. О том, что у актера не подтвердился ишемический инсульт, со ссылкой на свои источники сообщил Пятый канал.
По информации собеседника телеканала, артист продолжает проходить лечение в Боткинской больнице. Он, вероятно, пробудет в медучреждении все выходные.
Ранее адвокат Ефремова Эльман Пашаев сообщил, что врачи диагностировали у артиста инсульт. Ефремов был госпитализирован в плохом состоянии во вторник прямо из зала суда.
В связи с состоянием актера, устроившего в Москве смертельное ДТП, слушания по данному делу были перенесены на 18 августа. Будет ли на них присутствовать Ефремов, пока не известно.