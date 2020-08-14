Лукашенко опроверг сообщения о том, что находится за границей

Белорусский лидер Александр Лукашенко опроверг информацию о том, что он на данный момент находится за границей. Такое заявление политик сделал на совещании по работе строительной сферы.

«Для начала: я пока живой и не за границей, как тут некоторые наши уважаемые «свядомыя» раскручивают - «президент покинул страну и находится за границей», - подчеркнул Лукашенко, передает БелТА.

Также Александр Лукашенко прокомментировал призывы к забастовкам на предприятиях. По его словам, акции протестов могут очень негативно сказаться на будущей работе предприятий.

«Если остановимся, никогда не раскрутим свое производство. Конечно, трудовые коллективы - это основа нашей страны», - подчеркнул Лукашенко.

Ранее Александр Лукашенко поручил компетентным органам разобраться по всем фактам задержаний в ходе уличных протестных акций.