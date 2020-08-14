В Оперштабе оценили темп прироста новых случаев коронавируса с начала августа

В оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщили, что среднесуточный темп прироста новых случаев заболевания за первые две недели августа составляет 0,28%.

При этом данный показатель сопоставим с первыми двумя неделями июля и на 70% ниже июньского показателя.

За последние сутки в столице было подтверждено 688 новых случаев коронавируса. В Оперштабе уточнили, что, несмотря на увеличение охвата тестирований на коронавирус, число новых случаев в Москве остается на низком уровне.

В целом по стране за последние 24 часа было выявлено 5065 новых случаев заболевания коронавирусом в 83 регионах. За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 6 568 человек.