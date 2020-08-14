Володин поручил продолжить проверку по делу о двойном гражданстве у депутатов

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин поручил комитету по безопасности и противодействию коррупции продолжить проверку наличия двойного гражданства у депутатов палаты.

По соответствующему делу будут направлены запросы в МИД, МВД, ФСБ и СВР.

Ранее Володин рассмотрел доклад председателя комитета Василия Пискарева и главы комиссии по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, об имуществе, представляемых депутатами ГД.

В ответе ЦИК РФ отмечалось, что на момент регистрации в качестве кандидатов в депутаты в комиссии сведений о наличии двойного гражданства у кандидатов не имелось.

«В этой связи проверка будет продолжена. Соответствующие запросы будут направлены в уполномоченные органы. Наличие иностранного гражданства у депутатов и чиновников недопустимо конституцией и законом», - объяснил Володин, пишет РИА Новости.

При этом он отметил, что если информация о наличии иностранного гражданства подтвердится, в отношении депутатов будут приняты соответствующие законодательные меры.

Ранее Вячеслав Володин поручил запросить в Центризбиркоме РФ информацию о возможном наличии двойного гражданства или вида на жительство у членов Госдумы. Поводом стало обращение депутата от КПРФ Дениса Парфенова.