Мощный выброс горючего вещества заблокировал исходящий от Бетельгейзе свет

Затемнение сверхгигантской звезды Бетельгейзе, произошедшее в конце 2019 года, вызвано мощным «хлопком», в результате которого в космос было выброшено горючее вещество, образовавшее облако пыли. К такому выводу после наблюдений космического телескопа «Хаббл» пришли астрофизики, говорится в Astrophysical Journal.

«Снимки с "Хаббла" позволили нам увидеть то, как большое скопление материи покинуло видимую поверхность звезды и начало двигаться через ее атмосферу. Изначально это облако было в 2-4 раза ярче звезды, но примерно через месяц южное полушарие Бетельгейзе потемнело, что, вероятно, было связано с этим выбросом материи», - сказано в сообщении пресс-службы «Хаббла».

Бетельгейзе является одной из самых больших и ярких звезд на небе. Она располагается в созвездии Ориона. Ее размер и масса в 15-25 раз превышают солнечную. Из-за этого, а также небольшого расстояния до Земли Бетельгейзе можно легко увидеть невооруженным глазом.

При этом ученые утверждают, что данная звезда в настоящее время находится на последнем этапе эволюции. Она почти полностью исчерпала свои запасы водорода, расширилась и начала сбрасывать вещество внешних оболочек в космос. По предварительным подсчетам, Бетельгейзе превратится в сверхновую в ближайшие несколько тысяч лет. Гигантский взрыв жители Земли смогут наблюдать даже днем.