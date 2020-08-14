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В Госдуме предложили обязать авиакомпании пристегивать в полете детей

Иван Линдеманн
10:03 14.08.2020
В настоящее время авиакомпании не обязаны выдавать родителям ремни безопасности для детей, потому что в законодательстве нет такой нормы.
В Госдуме предложили обязать авиакомпании пристегивать в полете детей
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

Авиакомпании могут обязать выдавать пассажирам дополнительные ремни безопасности для маленьких детей, которых перевозят на коленях у родителей. С такой инициативой выступила депутат Госдумы Наталья Кувшинова, сообщают «Известия».

На данную проблему она обратила внимание после того, как Общероссийское объединение пассажиров на одном из рейсов зафиксировало отказ предоставить дополнительные ремни.

Отмечается, что в настоящее время авиакомпании не обязаны выдавать родителям ремни безопасности для детей, потому что в законодательстве нет такой нормы.

Нет единого подхода к использованию таких средств и в мире. Например, дополнительные ремни запрещены авиавластями США и Канады, поскольку, уверены специалисты, они могут привести к травмам. В Европе детские ремни безопасности, наоборот, активно применяют.

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