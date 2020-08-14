Кроссовки баскетболиста Джордана продали за $615 тысяч

Пара кроссовок спортсмена, шестикратного чемпиона НБА и двукратного олимпийского чемпиона Майкла Джордана продали на аукционе Christie's за $615 тысяч. Об этом сообщает BBC.

В обуви от фирмы Nike Джордан играл во время выставочного матча 1985 года в Италии.

Кроссовки знаменитости Chicago Bulls выполнены в классических цветах его команды — красном, черном и белом. О личности покупателя обуви звезды не сообщается.

Данный лот побил рекорд, установленный при продаже пары кроссовок Джордана в мае этого года. Тогда обувь баскетболиста, в которой он играл дебютный сезон, ушла с молотка на аукционе Sotheby’s за $560 тысяч.