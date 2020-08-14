В РФ вступил в силу запрет на размещение магазинов с химией и стройматериалами в жилых домах

В России в жилых домах и общественных зданиях теперь запрещено размещать магазины бытовой химии и строительных материалов. Об этом говорится в приказе МЧС РФ, который вносит изменения в свод правил о пожарной безопасности. Документ вступает в силу с 14 августа.

«В жилых и общественных зданиях не допускается размещать предприятия торговли по продаже: горючих газов, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей... а также магазины, специализирующиеся на торговле строительными материалами, бытовой химией и пиротехникой», - информирует экстренное ведомство.

Помимо этого, в жилых домах и общественных зданиях теперь нельзя размещать магазины по продаже пороха, капсюлей, патронов, а также веществ и материалов, которые могут взрываться или воспламеняться. Стоит отметить, что запрет касается, в том числе, магазинов по продаже мебели, автозапчастей и автомобильных масел.

В приказе МЧС также говорится, что отныне все мусоропроводы должны быть защищены от возгорания противопожарными перегородками.