В Британии вводят двухнедельный карантин для туристов из пяти стран

Министр транспорта Великобритании Грант Шаппс заявил о введении с 15 августа двухнедельного карантина для приезжающих из Франции, Нидерландов, Мальты, Монако и островов Теркс, Кайкос и Аруба.

«Данные показывают, что мы должны исключить Францию, Нидерланды, Монако, Мальту, острова Теркс, Кайкос и Арубу из нашего списка “туристического коридора”, чтобы снизить уровень инфицирования», - написал Шаппс в Twitter.

Он уточнил, что гражданам этих стран, которые прибудут в Великобританию после четырех утра субботы, придется самостоятельно самоизолироваться на 14 дней.

На прошлой неделе в Великобритании вновь ввели обязательное ношение масок во всех общественных местах, в том числе в музеях и галереях.

Ранее в ВОЗ заявили о том, что пандемия коронавируса продлится еще долго и по-прежнему представляет чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение.