Опасное явление: в Гидрометцентре предупредили о сильных дождях в нескольких регионах РФ

В пятницу, 14 августа, в Краснодарском и Алтайском краях, Амурской области, Приморье и северокавказских республиках ожидаются сильные дожди. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Очень большое количество осадков ожидается в Краснодарском крае. Там ливень, гроза, град, ветер до 20 метров в секунду. Во всех северокавказских республиках тоже сильный дождь», - приводит ТАСС слова метеоролога.

Вильфанд сообщил, что усиление ветра до 17 метров в секунду, ливень и гроза ожидаются в Алтайском крае. По прогнозам синоптиков, в Амурской области будет очень сильный дождь,

«Интенсивные осадки в Амурской области. Там даже очень сильный дождь, это опасное явление. Аналогичная ситуация в Приморье», - уточнил Вильфанд.

Ранее синоптики сравнили похолодание в европейской части России с «генеральной репетицией осени». Специалисты сообщили не только о понижении температуры до 15-20 градусов тепла, но и затяжных ливнях.