В Минске начались небольшие акции солидарности с задержанными

В Минске рядом с несколькими станциями метро проходят акции солидарности с задержанными. По данным ТАСС, порядка 20 человек выстроились в цепь в центре города вдоль проспекта Независимости.

Еще примерно столько же людей решили выступить в защиту задержанных у метро «Каменная горка», «Малиновка» и «Петровщина». Отмечается, что собравшихся поддерживают и проезжающие мимо автомобилисты.

Правоохранители в происходящее не вмешиваются. Тем временем, по неофициальным данным, из изоляторов начали отпускать задержанных протестующих.

Несанкционированные акции протеста проходят в Минске и других городах Белоруссии с воскресенья, 9 августа. В тот день в республике состоялись президентские выборы. По данным ЦИК, действующий президент страны Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов избирателей. Второе место заняла Светлана Тихановская - 10,09%.

Ранее в белорусском МИД заявили, что готовы предоставить факты об иностранном вмешательстве в ситуацию в республике.