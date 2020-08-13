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Ученые нашли связь между резус-фактором и риском заболеть коронавирусом

Виктория Ивашечкина
09:40 13.08.2020
Специалисты изучили факторы, которые вызывают быстрое распространение заболевания в 126 странах мира.
Ученые нашли связь между резус-фактором и риском заболеть коронавирусом
© Фото: Ameer Al Mohammedaw, dpa, Globallookpress

Испанские и бразильские ученые заявили, что люди с отрицательным резус-фактором чаще заражаются коронавирусом, а также тяжелее переносят болезнь.

Специалисты изучили факторы, вызывающие быстрое распространение коронавируса в 126 странах мира. После этого ученые обнаружили связь, что рост числа заражений по экспоненте был характерен для государств, где проживает наибольшее количество людей с отрицательным резус-фактором.

К ним специалисты отнесли Австралию, Австрию, Бразилию, Новую Зеландию, Испанию, Великобританию, Швейцарию и США.

Именно в этих странах по результатам исследования был отмечен особый характер распространения COVID-19, пишет портал medRxiv

Также ученые выяснили, что людей всех групп крови с отрицательным резус-фактором характерно более быстрое заражение вирусом. Также у этой пациентов довольно высокий риск развития сердечно-сосудистых, респираторных и других заболеваний, осложняющих течение заболевания.

Ранее американские ученые выяснили, что связь между группой крови и коронавирусом существует. В частности, люди с группами крови В (III) и АВ (IV) чаще подхватывали новую инфекцию.

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