Фурсенко призвал действовать аккуратно при пересмотре норм русского языка

Помощник президента России Андрей Фурсенко считает, что пересмотр норм русского языка всегда будет вызывать споры, поэтому нужно действовать аккуратно.

«Это очень сложная работа, поэтому требуется комиссия, которая представляет самые разные интересы. Причем из специалистов, преподавателей разных школ, разных возрастов», - сказал Фурсенко РИА Новости.

Помощник президента подчеркнул, что русский язык, как и образование в целом, всегда требует пересмотра, но не нужно его ломать.

Постановление о создании правкомиссии по русскому языку, которую возглавит министр просвещения Сергей Кравцов, ранее подписал Михаил Мишустин. Комиссия разработает требования к составлению словарей, порядок проведения экспертизы справочников.