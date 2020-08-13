Синоптики предупредили москвичей об осенней погоде в столице

Специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что осенняя погода ожидается в Москве в четверг, 13 августа. При этом в столице максимальная температура воздуха составит 17 градусов тепла. Такая погода соответствует показателям начала сентября.

«Сегодня синоптическая ситуация в Москве будет под влиянием тыловой части циклона, куда с севера будут поступать дождевые тучи и более холодный воздух полярного происхождения», - предупредил Тишковец.

По его словам, температурный фон на 5–6 градусов будет ниже климатической нормы.

При этом специалист уточнил, что погода ожидается облачная с прояснениями, пройдет кратковременный дождь, пишет РИА Новости.

«Это явное погружение в сентябрьскую погоду, сегодня самый холодный день августа», — заключил Тишковец.

Ранее синоптики пообещали раннюю осень в Москве. После жаркой погоды в столицу придут ливни, северный ветер и температура около 15-17 градусов тепла в дневное время суток.