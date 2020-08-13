Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Синоптики предупредили москвичей об осенней погоде в столице

Виктория Ивашечкина
09:10 13.08.2020
В четверг температурный фон на 5-6 градусов будет ниже климатической нормы.
Синоптики предупредили москвичей об осенней погоде в столице
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

Специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что осенняя погода ожидается в Москве в четверг, 13 августа. При этом в столице максимальная температура воздуха составит 17 градусов тепла. Такая погода соответствует показателям начала сентября.

«Сегодня синоптическая ситуация в Москве будет под влиянием тыловой части циклона, куда с севера будут поступать дождевые тучи и более холодный воздух полярного происхождения», - предупредил Тишковец.

По его словам, температурный фон на 5–6 градусов будет ниже климатической нормы.

При этом специалист уточнил, что погода ожидается облачная с прояснениями, пройдет кратковременный дождь, пишет РИА Новости.

«Это явное погружение в сентябрьскую погоду, сегодня самый холодный день августа», — заключил Тишковец.

Ранее синоптики пообещали раннюю осень в Москве. После жаркой погоды в столицу придут ливни, северный ветер и температура около 15-17 градусов тепла в дневное время суток.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Каритина дня
Каритина дня
10:07 В стране и мире
Видео
Тысячи гектаров леса в огне: кадры крупного пожара на территории заповедника в Калифорнии
08:50 В стране и мире
СМИ: по делу о взрыве в порту Бейрута будут допрошены несколько министров
07:29 В стране и мире
В Бурятии беспилотник «Орлан-10» обследовал около тысячи квадратных километров тайги в поисках пропавшего Ан-2
07:21 В стране и мире
В США назвали неосуществимым вступление Украины в НАТО
06:58 В стране и мире
Видео
Мишустин: запуск вакцины от коронавируса снизит риск заболевания медиков
Популярное
Популярное
Россияне назвали главные минусы работы на удаленке
Психиатр объяснил, когда лень является признаком серьезной болезни
Кардиолог назвал признаки, по которым можно заметить приближение смерти
У берегов Англии обнаружили останки нового вида динозавров
Самый разыскиваемый в Европе: в Испании арестовали скрывавшегося более 20 лет преступника
Видео
На Тверскую область обрушился «снег» из насекомых: видео
Читать далее
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.