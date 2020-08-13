СМИ: по делу о взрыве в порту Бейрута будут допрошены несколько министров

Прокуратура Ливана планирует допросить нескольких бывших и нынешних министров ливанского кабинета по делу о взрыве в бейрутском порту. Об этом со ссылкой на источники в судебных кругах страны сообщил телеканал Al Arabiya.

Отмечается, что первым на вопросы ответит бывший глава министерства общественных работ Ливана Гази аль-Ариди. Затем допросят ушедшего в отставку главу того же министерства Мишеля Наджара, нынешних и бывших министров финансов и юстиции.

Результаты допроса передадут парламенту, потому что возбуждать дела против министров и президентов может только специальный совет.

Серия взрывов прогремела 4 августа в портовой зоне Бейрута. В результате погибли более 170 человек, еще 6 тысяч получили травмы. Власти заявили, что причиной трагедии стало возгорание 2,75 тыс. тонн хранившейся на складе аммиачной селитры. Ущерб от взрывов оценили в 15 миллиардов долларов.