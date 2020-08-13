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Психиатр объяснил, когда лень является признаком серьезной болезни

Виктория Ивашечкина
08:04 13.08.2020
Специалист напомнил о необходимости обращения к медикам в трудной ситуации, а также лечения антидепрессантами.
Психиатр объяснил, когда лень является признаком серьезной болезни
© Фото: Виктория Бородинова, Pixabay

Психиатр, доцент Центра психиатрии им. Сербского Павел Качалов заявил, что в ряде случаев лень является не нормальным свойством человека, а признаком тяжелой болезни.

Врач подчеркнул, что чувство лени знакомо многим, и порой она является даже двигателем прогресса, подталкивая людей ко множеству изобретений, которые могут облегчить жизни.

Однако бывает лень и другого типа. Человек не просто не хочет, но и не может ничего делать, он не может заставить себя действовать. В данной ситуации, скорее всего, речь идет о депрессии. Эксперт отметил, что в этом случае нужно обратиться к психиатру.

«Сейчас есть много антидепрессантов, которые помогут от депрессии. Любой человек, который внезапно изменился и перестал походить на себя прежнего, ему надо посоветовать искать помощи у психиатра или помощи у антидепрессантов», — объяснил Качалов в интервью для радио Sputnik.

Он также подчеркнул, что, если это становится повторяющейся проблемой, поможет лечение.

Ранее руководитель Центра кризисной психологии Михаил Хасьминский заявил, что апатия, нарушение сна и замедление двигательной активности могут стать первыми признаками депрессии. При этом он отметил, что при лечении депрессии с помощью препаратов нужно соблюдать массу правил.

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