Роскачество обнаружило следы антибиотиков в меде

Специалисты Роскачества провели проверку меда и обнаружили в образцах продукта следы антибиотиков.

В ведомстве уточнили, что был исследован мед 46 наиболее популярных у россиян торговых марок (ТМ). Из них 45 наименований произведены на территории РФ и одна ТМ - в Австрии.

Специалисты изучали продукцию по 466 показателям: 399 из них - показатели пестицидов, 41 - наличие антибиотиков и пять.

«В меде 19 ТМ содержатся следовые количества (стремящиеся к нулю) антибиотиков, как включенных, так и не включенных в гигиенические требования Технического регламента Таможенного союза», - отмечается в сообщении Роскачества.

По словам специалистов, антибиотики могут попасть в мед или из-за того, что пчеловод не соблюдает инструкцию по применению ветеринарного препарата, или использует антибиотики из обычной аптеки.

Также сообщается, что в исследуемых образцах меда представители Роскачества не обнаружили потенциально небезопасные вещества (мышьяк, тяжелые металлы).