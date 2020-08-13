Названы наиболее выгодные для покупки авиабилетов дни

Если покупать авиабилеты в среду, то они в среднем будут стоить на 4% дешевле, чем в другие дни. Об этом сказано в исследовании, опубликованном в Express.

Один из самых дорогих дней для приобретения билетов - воскресенье. Вылетать эксперты рекомендуют в пятницу, потому что это примерно на 20% дешевле, чем в выходные.

Не менее важной задачей является выбор аэропорта. Например, в Лондоне специалисты не советуют прилетать в Хитроу - он является одним из самых дорогих.

Помимо этого, стоит учесть местоположение отеля относительно аэропорта и выяснить, во сколько обойдется поездка до пункта назначения.

«Иногда дешевый аэропорт может добавить транспортных расходов», - сказали эксперты.

Также специалисты уверены, покупать билеты туда-обратно у одной авиакомпании не стоит. Дешевле обойдутся разные перевозчики.