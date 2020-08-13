Россияне назвали главные минусы работы на удаленке

Жители России назвали преимущества и недостатки удаленной работы. В опросе Роструда, с котором ознакомился RT, сказано, что одним из главных минусов, по мнению граждан, является то, что члены семьи отвлекают их от служебных обязанностей. За этот вариант проголосовали 22,85% респондентов.

Еще 21,1% недовольны сложностями с организацией рабочего дня, 13,17% - плохой коммуникацией с коллегами. Почти 13% жалуются на то, что им приходится работать после окончания смены.

Минусов в удаленной работе не нашли 24,82% опрошенных.

Среди преимуществ дистанционного формата россияне выделили отсутствие необходимости тратить время на дорогу, а также выбирать, где и откуда работать.

В исследовании, которое проводилось в мае-июне 2020 года, приняли участие 55 тысяч человек.