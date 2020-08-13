В Бурятии беспилотник «Орлан-10» обследовал около тысячи квадратных километров тайги в поисках пропавшего Ан-2

Беспилотник «Орлан-10» обследовал в Бурятии около тысячи квадратных километров тайги во время поиска пропавшего самолета Ан-2.

В пресс-службе Восточного военного округа (ВВО) сообщили, что мониторинг продолжают осуществлять в Усольском районе Иркутской области.

При этом площадь обследования территории с помощью военного дрона увеличена, расчет постоянно ведет корректировку маршрута.

С помощью камер высокого разрешения многофункционального комплекса БЛА «Орлан-10» у военнослужащих есть возможность тщательно «прочесывать» территорию тайги во время поисков.

Уточняется, что мониторинговые полеты будут выполняться на высоте около одной тысячи метров. Эта высота полета «Орлана» позволит оператору более детально вести мониторинг в указанных районах поиска.

Беспилотный комплекс «Орлан» был создан для ведения наблюдения за протяженными и локальными объектами в труднодоступной местности, в том числе при проведении поисковых и ремонтных работ. Является одним из основных БПЛА ВС РФ.

Напомним, самолет Ан-2 пропал еще 19 июля на границе Бурятии и Иркутской области. Экипаж не выходил на связь. На борту находилось шесть человек.