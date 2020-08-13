В США назвали неосуществимым вступление Украины в НАТО

Членство Украины в НАТО неосуществимо, поэтому США должны отказаться от публичной поддержки вступления этой страны в альянс. Об этом заявили в американском аналитическом центре Defense Priorities.

Эксперты отмечают, что Киеву важно найти баланс между Россией и Европой. Если государство примкнет только к одной стороне, то это подорвет его внутреннюю стабильность. Исключение вопроса о членстве в НАТО, наоборот, вынудит Киев обратить внимание на более реалистичные варианты политики.

«Среди украинского населения сохраняется значительное, хотя и не всеобщее, стремление к расширению связей с Европой и Соединенными Штатами. Однако есть также не менее сильные элементы внутри Украины, которые стремятся к более тесным отношениям с Россией», - отметили эксперты.

Они добавили, что Штаты должны незамедлительно прекратить давать Украине устойчивую ложную надежду.