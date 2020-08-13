Мишустин: запуск вакцины от коронавируса снизит риск заболевания медиков

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что запуск производства вакцины от COVID-19 позволит снизить риски заболевания среди медиков.

«Вчера президент сказал об этом, была зарегистрирована вакцина, и институт Гамалеи сегодня уже приступил к реализации проекта производства этой вакцины», - подчеркнул Мишустин в ходе общения с медперсоналом Чукотской окружной больницы.

По его словам, медики одними из первых получат данную вакцину.

«В зависимости от того, как пойдет этот процесс, я думаю, что уже не будет такого риска работы с коронавирусными больными», - отметил премьер-министр.

По словам Мишустина, федеральные власти приняли ряд решений, направленных на поддержку системы здравоохранения. В частности, были введены дополнительные выплаты для медиков, лечащих пациентов с коронавирусом.

Также премьер поинтересовался у медработников больницы, доходят ли до них допвыплаты в полном объеме. В ответ один из врачей подтвердил, что все выплаты доходят до них полностью.

Ранее сообщалось, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин прибыл в Анадырь с рабочей поездкой. Отмечалось, что политик встретится с губернатором Чукотского автономного округа Романом Копиным, посетит ряд социальных и производственных объектов, пообщается с сотрудниками предприятий.