Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Мишустин поручил доложить о энерготарифах плавучей АЭС «Академик Ломоносов» на Чукотке

Иван Линдеманн
06:56 13.08.2020
Премьер-министр отметил, что энергостанция пока что достаточно дорога.
Мишустин поручил доложить о энерготарифах плавучей АЭС «Академик Ломоносов» на Чукотке
© Фото: Пресс-служба АО Концерн Росэнергоатом, РИА Новости

Министр энергетики России Александр Новак должен представить доклад о тарифе на электроэнергию плавучей АЭС «Академик Ломоносов». Такое поручение дал Михаил Мишустин. Премьер-министр отметил, что введенная в эксплуатацию на Чукотке плавучая энергостанция пока что достаточно дорога.

«Надо вернуться к этому вопросу тогда и по приезду рассмотреть с участием «Росатома». Вы мне тогда доложите, Александр Валентинович, по приезду, доложите просто ситуацию», - сказал Мишустин в ходе поездки в Анадырь, где заслушал доклад о работе плавучей АЭС.

Первый заместитель генерального директора «Росатома» Александр Локшин в свою очередь заявил, что снизить тарифы удастся только при полной загрузке АЭС. В настоящее время «Академик Ломоносов» работает параллельно с Билибинской станцией, которая позднее должна закрыться.

«Для тех, кто здесь живет и для юридических лиц и для людей, собственно говоря, мы не должны энерготариф делать выше», - подчеркнул Мишустин.

Глава правительства напомнил, что в этой связи «Росатом» обещал покрывать соответствующие издержки. Тем временем глава Минэнерго Новак сообщил, что первый блок Билибинской АЭС уже выведен из эксплуатации, три остальных прекратят работу в 2023 году.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата13.08.2020, 04:29
Мишустин прибыл в Анадырь
Дата13.08.2020, 05:00
Стрельба из «Искандеров»: под Оренбургом военнослужащие ЦВО уничтожили командный пункт и склады «противника»
Дата12.08.2020, 12:16
«Спартак» продолжит выступление в РПЛ в сезоне 2020/21
Дата12.08.2020, 12:22
Минобороны подпишет контракт на поставки Су-30СМ2 и Як-130
Дата09.08.2020, 18:59
Маньчжурская операция : 75 лет прошло со дня начала война с Японией
Дата25.06.2020, 12:26
Парад Победы в фотографиях: как это было
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
03:25 В стране и мире
Кардиолог назвал признаки, по которым можно заметить приближение смерти
03:16 В стране и мире
Помпео допустил введение санкций США против Белоруссии
23:29 В стране и мире
Алиев поздравил Путина с регистрацией российской вакцины от COVID-19
22:10 В стране и мире
Российские дипломаты посетят задержанных в Белоруссии граждан РФ
20:35 Армия
Видео
На страже неба: как живут и работают российские военнослужащие авиабазе Хмеймим в Сирии
События дня
События дня
Коронавирус
Изменения в Конституцию
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Кардиолог назвал признаки, по которым можно заметить приближение смерти
У берегов Англии обнаружили останки нового вида динозавров
Самый разыскиваемый в Европе: в Испании арестовали скрывавшегося более 20 лет преступника
Видео
На Тверскую область обрушился «снег» из насекомых: видео
Названы продукты, улучшающие настроение
СМИ: в июле Ливан предупредили о наличии взрывоопасных грузов в порту Бейрута
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.