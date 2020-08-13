Мишустин поручил доложить о энерготарифах плавучей АЭС «Академик Ломоносов» на Чукотке

Министр энергетики России Александр Новак должен представить доклад о тарифе на электроэнергию плавучей АЭС «Академик Ломоносов». Такое поручение дал Михаил Мишустин. Премьер-министр отметил, что введенная в эксплуатацию на Чукотке плавучая энергостанция пока что достаточно дорога.

«Надо вернуться к этому вопросу тогда и по приезду рассмотреть с участием «Росатома». Вы мне тогда доложите, Александр Валентинович, по приезду, доложите просто ситуацию», - сказал Мишустин в ходе поездки в Анадырь, где заслушал доклад о работе плавучей АЭС.

Первый заместитель генерального директора «Росатома» Александр Локшин в свою очередь заявил, что снизить тарифы удастся только при полной загрузке АЭС. В настоящее время «Академик Ломоносов» работает параллельно с Билибинской станцией, которая позднее должна закрыться.

«Для тех, кто здесь живет и для юридических лиц и для людей, собственно говоря, мы не должны энерготариф делать выше», - подчеркнул Мишустин.

Глава правительства напомнил, что в этой связи «Росатом» обещал покрывать соответствующие издержки. Тем временем глава Минэнерго Новак сообщил, что первый блок Билибинской АЭС уже выведен из эксплуатации, три остальных прекратят работу в 2023 году.