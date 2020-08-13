Эксперт объяснил, чем опасны запрещенные сайты в режиме инкогнито

Режим инкогнито не всегда гарантирует анонимность в Сети, при этом может обеспечить приватность пользователя на определенном мобильном или компьютерном устройстве. Об этом заявил заместитель руководителя лаборатории компьютерной криминалистики и исследования вредоносного кода Group-IB Сергей Никитин.

По его мнению, главная задача режима инкогнито заключается в устранении истории просмотров на конкретном гаджете.

«Этот режим не обеспечивает вашей анонимности в Сети, а скорее обеспечивает вашу приватность на определенном устройстве», - объяснил Никитин в интервью агентству Прайм.

Эксперт подчеркнул, что использование режима инкогнито может быть оправдано в случае, когда человек пользуется чужим или общественным компьютером. С помощью включенного режима можно не сохранять историю посещений, автозаполнений, а также синхронизацию вкладок.

Ранее эксперт назвал способы защиты гаджетов от хакеров. В первую очередь злоумышленники могут воспользоваться данными, опубликованными в том числе в соцсетях (номер телефона или адрес электронной почты), и выведать личные данные.