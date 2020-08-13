На страже трассы М4: российские военные полицейские провели патрулирование в Идлибе

Российская военная полиция провела двадцать второе по счету патрулирование в Идлибской зоне деэскалации по трассе М4. На протяжении всего пути военнослужащие находились в полной боевой готовности, ведь террористы по-прежнему пытаются сорвать процесс возвращения к мирной жизни в САР.

На окраине города Серакиб наши военные встретились с турецкими коллегами. Стороны сразу обсудили все нюансы предстоящего маршрута, вплоть до скорости и дистанции между машинами.

После 70 километров пути, ровно в назначенный час российская часть колонны попрощалась с турецкой группой и вышла на опорный пункт РФ в горной Латакии.

«Сегодня было проведено очередное совместное российско-турецкое патрулирование по трассе М4... Контроль прикрытия колонны осуществлялся с воздуха», - сообщил заместитель начальника координационного центра Михаил Поздняков.

Безопасность колонны с воздуха, кстати, обеспечивали российские беспилотники «Орлан-10». Летательные аппараты проводили разведку.

Напомним, что российско-турецкие патрулирования - это часть меморандума о стабилизации обстановки в зоне деэскалации Идлиб, подписанного министрами обороны России и Турции этой весной. Наши военные останутся на трассе М4 до тех пор, пока не будет стопроцентной гарантии, что по ней можно безопасно передвигаться. Если понадобится, то ВС РФ будут сопровождать даже гражданский транспорт, как это уже происходит на севере Сирии.