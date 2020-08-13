Мишустин осмотрел тепличный комплекс в Анадыре

Глава правительства Михаил Мишустин посетил тепличный комплекс по выращиванию овощей в Анадыре. Премьер-министр ознакомился с работой комплекса, осмотрел парник по выращиванию зелени и попробовал готовую продукцию предприятия.

О производстве Михаилу Мишустину рассказал руководитель малого предприятия Павел Макартов и куратор проекта Наталья Макартова. Премьер Министр при посещении парника попросил попробовать зелень. Главу правительства угостили базиликом прямо с грядки. Мишустина сопровождали вице-премьер Юрий Борисов, глава Минфина Антон Силуанов, первый замглавы Минсельхоза Джамбулат Хатуов и губернатор Чукотки Роман Копин. Михаил Мишустин поинтересовался себестоимостью производства и объемом рынка сбыта.

Тепличный комплекс построен в Анадыре в 2017 году. Он обеспечивает огурцами и зеленью общепит и розничной торговли города. За год на предприятии выращивают около восьми тонн продукции.

В четверг, 13 августа, премьер-министр прибыл в Анадырь, где начинается его недельная рабочая поездка по Дальнему Востоку. Михаил Мишустин посетит ряд социальных и производственных объектов, а также встретится с главой Чукотского автономного округа Романом Копиным.

Рабочая поездка премьер-министра по отдельным регионам Дальневосточного федерального округа продлится с 13 по 18 августа. Глава правительства планирует посетить Чукотку, Камчатку, Магаданскую и Амурскую области. В городах Петропавловск-Камчатский, Магадан и Благовещенск Мишустин планирует встретиться с общественностью регионов, осмотреть различные объекты и провести ряд совещаний.