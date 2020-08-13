Суд ограничил в правах бросившего детей в Шереметьево отца

Суд в Хабаровском крае ограничил в родительских правах мужчину, который оставил детей в столичном аэропорту Шереметьево. Об этом говорится в сообщении региональной прокуратуры.

«Решением Центрального районного суда города Комсомольска-на-Амуре удовлетворены требования матери двоих малолетних детей об ограничении в родительских правах их отца», - информирует надзорное ведомство.

Суд также принял решение о взыскании с мужчины алиментов на содержание детей, которые теперь останутся с их матерью.

По версии следствия, в январе текущего года житель Хабаровского края с помощью банковского мобильного приложения похитил у своей знакомой 100 тысяч рублей, после чего со своими сыновьями пяти и восьми лет улетел в Москву. В аэропорту Шереметьево он оставил детей в терминале, а сам отправился в другой город искать работу.

Сейчас мужчина обвиняется в совершении преступлений по статье 125 УК РФ («Оставление в опасности») и по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ («Кража»). На этой неделе суд приступил к рассмотрению его дела. Вину подсудимый не признает.