Умер народный художник России Михаил Переяславец

Скульптор, художник Студии военных художников имени М. Б. Грекова, народный художник России Михаил Переяславец скончался на 72-м году жизни. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Российской академии художеств.

Деятель искусства умер в среду, 12 августа. О причине его смерти пока ничего не известно. Дата и место прощания с Переяславцем будут названы позже.

Михаил Переяславец родился в Москве в 1949 году. С 1976 года работал в Студии военных художников имени Грекова. Он является автором памятников Александру Пушкину и Александру Вампилову в Иркутске, памятника маршалу СССР Ивану Коневу и другим известным личностям.

Переяславец был удостоен Государственной премии РСФСР имени Репина, диплома Академии художеств СССР, серебряной медали имени Грекова, серебряной медали Академии художеств СССР.