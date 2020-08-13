Эксперт объяснил, зачем блокировать функцию бесконтактной оплаты картой

Людям, опасающимся за несанкционированное списание средств со счета и утечки персональных данных, следует воспользоваться функцией блокировки бесконтактной оплаты картой. Об этом рассказал юрист Иван Соловьев.

«С помощью считывающего сканера мошенники получают доступ к персональным данным владельца, в том числе, уже к совершенным платежам, открывает им путь к дальнейшему использованию информации о владельце в корыстных целях», - пояснил эксперт агентству «Прайм».

Он уточнил, что у пользователей вызывает опасения и риск списания от 1 до 3 тысяч рублей, в зависимости от лимита операции без pin-кода. По его словам, злоумышленники могут на расстоянии считать карту и списать деньги. Юрист рассказал, что сейчас многие люди отключают функцию бесконтактной оплаты картой, или хранят карты в специальных экранизирующих кредитницах, отдельно друг от друга.

Ранее эксперт рассказал о местах, в которых расплачиваться банковской картой опасно. В этом смысле самой опасной областью остается интернет, где данные банковских карт могут подвергнуться фишингу. Он посоветовал для онлайн-покупок завести отдельную карту и держать на ней столько денег, сколько человек планирует потратить за один день.