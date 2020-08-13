Кардиолог назвал признаки, по которым можно заметить приближение смерти

У человека с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой группы можно заменить признаки приближающегося конца примерно за 10-15 дней до летального исхода. Об этом рассказал «Вечерней Москве» кардиолог Анатолий Трифонов.

«Эти симптомы в буквальном смысле написаны на лице», - пояснил врач.

По его словам, у человека могут появиться вялость, одышка, недомогание, покраснение лица, побледнение кожи, внезапное чувство страха. Также у больного расширяются зрачки и могут случаться частые потери сознания.

Трифонов добавил, что признаки приближающейся смерти можно наблюдать и у пациентов с сердечной недостаточностью.

«Главные, предшествующие смерти симптомы, - это изменение цвета кожи от телесного оттенка к синему, похолодание конечностей, судороги. Может выделяться пена из ротовой полости», - пояснил кардиолог.

По словам врача, у пациента также может быть отечность конечностей и лихорадка. Он посоветовал при возникновении описанных признаков, незамедлительно обратиться за помощью к врачам.

Ранее японские ученые сообщили, что выявили индикатор риска скорой смерти у пациентов с сердечной недостаточностью. Согласно проведенным исследованиям, на приближающуюся кончину может указывать размер зрачка. Исследователи выяснили, что люди с сердечной недостаточностью, имеющие маленькие зрачки, умирали в два раза чаще тех, кто имел большие зрачки.