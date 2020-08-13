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Помпео допустил введение санкций США против Белоруссии

Роман Захаров
03:16 13.08.2020
Американский госсекретарь отметил важность достижения «хорошего результата для белорусского народа».
Помпео допустил введение санкций США против Белоруссии
© Фото: Michal Kamaryt, CTK, Globallookpress

Власти США могут ввести санкции против Белоруссии. Такое заявление сделал американский госсекретарь Майк Помпео.

В интервью, текст которого обнародовал Госдеп, Помпео спросили, будет ли Вашингтон вводить ограничения против Минска или приостанавливать поставки нефти.

«Я уверен, что все это мы рассмотрим. Но важны критерии. Что, по нашему мнению, мы можем сделать, не только односторонне, как Соединенные Штаты, но и в многостороннем формате, чтобы добиться хорошего результата для белорусского народа - вне зависимости от того, будут ли это санкции или решения о поставках нефтепродуктов. Пока это не определено», - сказал Помпео.

В Белоруссии с 9 августа не утихают народные волнения. Люди вышли на улицы после проведенных в республике президентских выборов, победу на которых одержал Александр Лукашенко.

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