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В России планируют использовать биометрию для выдачи кредитов через банкоматы

Тамара Астапенкова
02:07 13.08.2020
Банки могут начать обслуживание клиента без личной встречи, если он сдал слепки лица и голоса в Единую биометрическую систему.
В России планируют использовать биометрию для выдачи кредитов через банкоматы
© Фото: Zamir Usmanov Russian Look Globallookpress

В России может появиться технология распознавания лица в банкоматах, благодаря которой россияне смогут брать кредиты в банках, где они не обслуживаются. По оценкам специалистов, подобный функционал упростит процесс оформления займа, а также позволит расширить клиентскую базу кредитных организаций, пишут «Известия».

«Банкомат имеет большой потенциал в плане коммуникации с клиентами. Это самый удобный и популярный способ офлайн-взаимодействия. При этом технологии позволяют использовать АТМ как канал идентификации и продаж», — пояснил директор департамента платежных карт Промсвязьбанка Александр Петров.

Он добавил, что на данный момент банк оценивает данную технологию и в случае востребованности будет вводить ее в банкоматы.

Разработкой похожих сервисов занимаются и в других кредитных организациях. Сейчас, чтобы получить кредит, гражданину нужно прийти в офис и пройти идентификацию по паспорту. Банки могут начать обслуживание клиента без личной встречи, если он сдал слепки лица и голоса в Единую биометрическую систему (ЕБС).

«Сейчас для кредитных организаций установка банкоматов с функцией распознавания лиц носит скорее имиджевый характер, показывает, что банк идет в ногу со временем», - пояснил руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

По его словам, установка дополнительного модуля биометрической идентификации повышает стоимость банкомата на 5 – 20%. В ЕБС на данный момент хранится только около 150 тысяч слепков, что говорит о недоверии россиян к системе, считает Коган.

Напомним, что еще в 2017 году Сбербанк в рамках пилотного биометрического проекта установил в центре Москвы первый банкомат с функцией распознавания лиц. Также в АТМ тестировалась функция видеоконсультаций.

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