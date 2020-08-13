Трагедия на Ореховом бульваре: в квартире с телом убитой женщины был ребенок

Московскими следователями возбуждено уголовное дело после обнаружения в доме на Ореховом бульваре тела женщины. Об этом сообщили в региональном ГСУ СК РФ.

«Днем 13 августа 2020 года в квартире жилого дома, расположенного по Ореховому бульвару в городе Москве, обнаружено тело женщины 1979 года рождения, останки которой сокрыты в пакетах». – говорится в сообщении.

По данным следствия, в квартире также находился супруг убитой. Сейчас выясняется его причастность к преступлению.

В пресс-службе департамента труда и социальной защиты населения Москвы сообщили, что в квартире находился шестилетний сын погибшей женщины. Уточняется, что сотрудники соцзащиты узнали о происшествии от правоохранительных органов.

«Мальчику 6 лет. В настоящее время он находится в больнице. Его жизни и здоровью ничего не угрожает. Сейчас с ним работают наши психологи, рядом находится сотрудник соцзащиты», - говорится в сообщении.

По данным соцзащиты, семья, в которой произошла трагедия, получала помощь от социальных служб. Женщине помогали найти работу. Родители сотрудничали со специалистами и старались сохранить семью. Дальнейшее жизнеустройство мальчика будет решаться после его выписки.

В настоящий момент следователи и криминалисты проводят комплекс необходимых мер, чтобы установить все обстоятельства совершенного преступления.