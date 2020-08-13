В Москве за сутки скончались еще 11 пациентов с COVID-19

В Москве за последние сутки скончались еще 11 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Днем ранее сообщалось о смерти также 11 пациентов с коронавирусом. Таким образом общее число умерших в Москве увеличилось с 4622 до 4633 человек.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что в ближайшие месяцы москвичам придется носить маски и не забывать о мерах безопасности, как дезинфекция рук, ношение одноразовых перчаток и соблюдения мер социального дистанцирования.