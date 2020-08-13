В стране и мире Консульский отдел посольства Белоруссии в Москве приостановит работу с 14 августа Роман Захаров Дата возобновления работы консульского отдела будет объявлена позже. © Фото: flickr Консульский отдел белорусского посольства в Москве по техническим причинам приостановит свою работу, начиная с пятницы, 14 августа. Такое заявление сделал пресс-атташе дипломатической миссии Олег Мазуро. При этом дипломат добавил, что дата возобновления работы консульского отдела будет объявлена позже, пишет ТАСС. В Белоруссии с 9 августа не утихают народные волнения. Люди вышли на улицы после проведенных в республике президентских выборов, победу на которых одержал Александр Лукашенко. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует