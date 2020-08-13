Минтруд России предложил повысить прожиточный минимум
Величина прожиточного минимума за второй квартал 2020 года по отношению к первому увеличилась на душу населения на 5,8%.
© Фото: Владимир Трефилов, РИА Новости
Минтруд России предложил установить прожиточный минимум за второй квартал 2020 года на уровне 11 468 рублей на душу населения. Проект документа опубликован на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.
Уточняется также, что прожиточный минимум для трудоспособного населения необходимо установить на уровне 12 392 рублей, для пенсионеров он должен составить 9 422 рублей, для детей – 11 423 рубля.
В Минтруде добавили, что величина прожиточного минимума за второй квартал по отношению к первому увеличилась на душу населения на 5,8%.
Ранее сообщалось, что в ведомстве рассматривают инициативу Федерации независимых профсоюзов об увеличении минимального пособия по безработице до прожиточного минимума.