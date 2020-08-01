«Это несправедливо»: потерявшая дочь в теракте отреагировала на отмену смертного приговора Царнаеву

Отмена смертного приговора Джохару Царнаеву - это несправедливо. Такое мнение высказала потерявшая дочь в теракте на Бостонском марафоне Патришиа Кэмпбэлл.

«Я этого просто не понимаю. Это ужасно, что ему позволяют жить своей жизнью»,, - сказала она газете Boston Globe.

Женщина уверена, что Царнаев не просто устроил теракт, а долго и сознательно его готовил.

Апелляционный суд в пятницу, 31 июля, отменил смертный приговор Джохару Царнаеву, потому что судья на процессе не смог обеспечить непредвзятость присяжных. Ранее Царнаев был осужден за теракт 2013 года на марафоне в Бостоне, когда погибли три человека и более 280 были ранены.

Президент США Дональд Трамп назвал нелепой отмену приговора.