Помпео: США пока не готовы дать ответ на события в Белоруссии
США еще не определились, как реагировать на события в Белоруссии. Об этом заявил госсекретарь Майк Помпео в распространенном Госдепартаментом интервью.
«Мы еще не решили, какой подходящий ответ. Но могу сказать, что мы будем работать с нашими европейскими партнерами, с нашими друзьями, которые любят свободу и равно обеспокоены произошедшим», - приводит РИА Новости слова Помпео.
Он отметил, что США желают для белорусского народа только хорошего результата, и намерены предпринимать для этого необходимые действия.
С 9 августа в Белоруссии не утихают протесты, которые начались после завершения президентских выборов. Люди выходят на центральные улицы Минска и других городов Белоруссии, выкрикивают антиправительственные лозунги, пытаются соорудить баррикады.