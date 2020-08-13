Два человека погибли после столкновения четырех машин в центре Уфы

Два человека погибли в результате ДТП в центре Уфы, где столкнулись сразу четыре автомобиля, еще двое серьезно пострадали. О трагедии сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Республике Башкортостан.

«В результате столкновения нескольких автомобилей, по предварительной информации, два человека погибли, двое травмированы, детей среди них нет», - говорится в сообщении пресс-службы республиканского МЧС.

На месте аварии работают представители экстренных служб и сотрудники ГИБДД. По их данным, столкнулись автомобили ВАЗ-2109, Renault Sandero , ВАЗ-2115 и Hyundai Elantra.

По имеющейся на данный момент информации, одной из жертв столкновения стал водитель «девятой» модели. Пострадавшие госпитализированы в ближайшие больницы, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь.