Опасный памятник истории: почему затонувшее в годы войны в Финском заливе судно несет угрозу для экологии

На затонувшем во Вторую мировую войну в Финском заливе танкере произошла утечка нефтепродуктов. Судно было обнаружено во время экспедиции Русского географического общества. На месте гибели танкера развернули мобильную лабораторию, а к исследовательским работам пришлось привлечь экологов.

Водолазы Центра подводных исследований РГО работают в шести милях от острова Гогланд. Здесь, на глубине в 64 метра - развороченные взрывом стальные конструкции. Съемка многолучевым эхолотом дает полную картину - обнаружен советский танкер «Т-12», погибший во время Таллинского перехода в августе 1941-го. Его потопила немецкая авиация, на борту было более 300 человек.

«С одной стороны - это памятник истории и культуры. С другой - это братская могила. А с третьей стороны - это объект, который потенциально имеет экологическую опасность», - говорит научный консультант Центра подводных исследований РГО Андрей Лукошков.

Судно перевозило более двух тысяч кубометров нефтепродуктов. Масляные пятна на поверхности воды практически не оставляют сомнений - металл корпуса проржавел и топливо начало просачиваться в Финский залив, что может стать серьезной угрозой для экологии.



Исследователи подняли со дна фрагмент переборки погибшего танкера, чтобы понять, насколько быстро коррозирует металл корпуса. Собираются также пробы воды и грунта возле затонувшего танкера.

«В носу очень хорошая видимость, в корме - такое марево, постоянный туман, в воде происходит процесс растворения чего-то. Опять же, чего именно - нам подскажут лабораторные анализы», - отмечает исполнительный директор ЦПИ Сергей Фокин.

На борту водолазного катера развернута мобильная лаборатория - океанолог Ливия Ермакова обрабатывает пробы, чтобы определить концентрацию опасных веществ возле погибшего танкера.

«Нужен примерно килограмм донных отложений. Так вроде не пахнет нефтепродуктами», - говорит она.

На получение точных результатов уйдет время. Если концентрация нефтепродуктов окажется критической, возможно, придется организовывать сложнейшую операцию по откачке топлива с затонувшего судна.