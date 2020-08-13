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Лукашенко поручил разобраться по всем фактам задержаний в ходе акций протеста

Ян Брацкий
22:12 13.08.2020
Из изоляторов уже отпущены более тысячи задержанных, включая несовершеннолетних правонарушителей.
Лукашенко поручил разобраться по всем фактам задержаний в ходе акций протеста
© Фото: Alex Halada, APA Picturedesk, Globallookpress

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил компетентным органам разобраться по всем фактам задержаний в ходе уличных протестных акций. О решении главы государства рассказала председатель верхней палаты парламента страны Наталья Кочанова.

«Нам не нужна драка, не нужна война. Президент услышал мнение трудовых коллективов и поручил разобраться по всем фактам задержаний, которые произошли в последние дни, и сейчас идет интенсивная работа в этом направлении», - заявила она в эфире телеканала «Беларусь 1» .

Согласно озвученным данным, из изоляторов уже отпущены более тысячи ранее задержанных. С них взяты обязательства не принимать участие в несанкционированных акциях. Несовершеннолетние правонарушители переданы родителям после профилактических бесед.

Ранее глава МВД республики Юрий Караев взял на себя ответственность за всех пострадавших при разгоне акций протеста, которые не утихают в Белоруссии третий день.

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