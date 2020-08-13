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Не гладить и не кормить: почему жителей Приморья просят воздержаться от общения с белухами

Денис Ивлев
21:14 13.08.2020
В это время года киты появляются рядом с берегом редко. Экологи поясняют: выпущенные на волю из «китовой тюрьмы» млекопитающие по привычке вновь ищут контакта с людьми.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: pixabay

России могут запретить вылов дельфинов и белух для использования в «культурно-развлекательных целях». Глава комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов направил соответствующий запрос в правительство. Призыв бережнее относиться к белым китам прозвучал и в адрес жителей Приморья - у берегов Владивостока обосновались белухи, выпущенные недавно из неволи. Доверчивость животных, как отмечают экологи, может создать для них новые опасности уже и в вольной жизни.

В социальных сетях жителей Приморского края все чаще появляются видео с белхами. Животные сами подплывают как к моторным лодкам и катерам, так и к сап-серферам: выпрашивают еду, а иногда просто играют.

Белух почти ежедневно встречают в акваториях острова Русский, недалеко от порта Находка и рядом с Владивостоком. Хотя для этого времени года такие встречи не типичны: белые киты обычно обитают на севере, в холодных морях. Но в истории такие случаи были описаны, хотя и редко.

Белых китов у берегов Владивостока видели и в далеком 19 веке. Их заметил знаменитый русский писатель Антон Павлович Чехов. Будучи проездом во Владивостоке, он отдыхал на лавочке и вдруг заметил китов. Он описал эту встречу в письме: «…в бухте ходил настоящий кит и плескал хвостищем, впечатление, одним словом, осталось роскошное».

Сейчас любоваться морскими животными тоже лучше с берега. Экологи поясняют, что эти коммуникабельные белухи - те самые, что долгое время содержались в неволе под Находкой и были освобождены после скандала и вмешательства президента. Но выпустили их не в родном Охотском море, а в Японском: теперь животным необходимо адаптироваться к новым условиям. Из-за привычки попрошайничать и постоянно искать общения белухи могут снова попасть в руки браконьеров.

Известный океанограф Жан-Мишель Кусто обратился к жителям Приморья с просьбой не подходить к белухам на катерах, чтобы не травмировать их.

«Вот несколько правил, которые помогут и им, и нам оставаться в безопасности: держите дистанцию и любуйтесь китами с берега; избегайте приближения к китам на любом плавсредстве; моторные лодки не должны останавливаться рядом с белухами, продолжайте движение, пока не окажитесь от кита на безопасном расстоянии», - перечисляет он.

Особенно важно, считает ученый, не привлекать внимания животных, размахивая руками, а самое главное - не кормить китов, даже если это не чипсы и бутерброды, а свежая рыба. В таком тесном контакте даже существует риск заражения инфекцией.

«Не исключено, что многие заболевания, потому что (человек и кит) оба млекопитающие, могут совпадать. Допустим воспаление легких, пневмония. Даже дизентерию может легко передать через кишечную палочку. Поэтому не желателен такой контакт», - объясняет доктор биологических наук, главный научный сотрудник Тихоокеанского океанологического института им. В.И. Ильичева Владимир Раков.

Желание прикоснуться или поплавать с китом может обернуться и серьезными травмами. Даже молодая белуха, играя, может серьезно прикусить или нанести тяжелейший удар хвостом. По предположениям ученых животные рано или поздно отправятся в привычные полярные воды, а пока уникальные гости здесь - наблюдать за ними ради общего блага можно исключительно на расстоянии.

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