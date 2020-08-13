Глава МВД Белоруссии взял на себя ответственность за травмы людей в ходе протестов

Глава министерства внутренних дел Белоруссии Юрий Караев взял на себя ответственность за травмы случайных людей в ходе уличных беспорядков и столкновений митингующих с силами правопорядка.

«Я беру ответственность и приношу извинения за травмы случайных людей на протестах, "попавших под раздачу"», - заявил Караев в прямом эфире общенационального телевидения (ОНТ).

В крупных городах Белоруссии не утихают массовые протестные акции. Митингующих разгоняют при помощи резиновых пуль, дубинок и водометов. Задержаны более двух тысяч человек, пострадавшие есть с обеих сторон.

Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко собрал срочное совещание по вопросам обеспечения безопасности граждан и защиты конституционного строя.